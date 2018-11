Polfer: oltre duemila persone controllate in Lombardia. Otto arrestati, uno a Lecco

2.606 persone identificate, di cui 857 stranieri (5 irregolari), 43 contravvenzioni elevate, 8 arrestati, 46 denunciati in stato di libertà (23 stranieri e 2 minori), frutto del lavoro delle 576 pattuglie dislocate dalla Polizia Ferroviaria nelle varie stazioni della Lombardia.

Lecco: egiziano ruba il bagaglio della vittima e tenta l'estorsione

Un egiziano di 54 anni, dopo aver rubato a bordo di un treno una borsa contenente documenti ed effetti personali, ha contattato il legittimo proprietario, chiedendo la somma di centoventi euro per la restituzione. Identificato a seguito di laboriose indagini, l'uomo è stato arrestato dalla Polfer lecchese per tentata estorsione e ricettazione.

Gli altri casi nel Milanese

Presso la stazione di Milano Centrale un algerino di 24 anni ha attirato l'attenzione di una pattuglia nel corso dei servizi di vigilanza, aggirandosi tra i viaggiatori in modo sospetto. Seguito a distanza, appena fuori dalla Stazione si è accodato ai passeggeri, in attesa di salire a bordo di un bus diretto in aeroporto: qui ha afferrato un trolley ed è scappato. Bloccato dal personale della Polizia Giudiziaria, è stato arrestato per furto aggravato; alla vittima, ancora ignara, è stato restituito il bagaglio.

Altre sei persone sono state arrestate in Centrale, presso la stazione di Rogoredo e in una via centrale di Milano con le accuse di furto aggravato e spaccio di stupefacenti