Ricercato in tutta Europa, sorpreso in stazione con un cric e un piede di porco

Sorpreso a Milano Porta Garibaldi con un cric per automobile, un piede di porco e una lima. Un 22enne di origine albanese è stato fermato dagli agenti della Polizia ferroviaria domenica sera, mentre vagava senza una meta precisa in stazione.

Al giovane sono stati trovati addosso alcuni arnesi da scasso ed è stato così denunciato in violazione dell'art. 707 del codice penale. Al controllo, il soggetto è risultato destinatario di una mandato di arresto europeo emesso in Germania per una serie di reati contro il patrimonio per un valore di oltre 22mila euro tra gioiellie e denaro.

Nel corso dell'ultima operazione di controllo nelle stazioni lombarde, gli agenti di Polfer hanno provveduto all'arresto di altre tre persone. In Centrale a Milano, un cittadino del Sudan di 33 anni è risultato colpito da numerosi precedenti penali e di polizia, oltre che trovato in possesso di 123 grammi di hashish e di quattro involucri di cocaina (1,2 grammi). Una donna di 25 anni, bosniaca, è risultata invece ricercata per espiare una pena di quattro anni, 9 mesi e 15 giorni di reclusione. La giovane è stata così condotta a San Vittore. Sempre a Centrale, una 23enne del Gambia è stata trovata in possesso di 176 grammi di marijuana nella borsa e di 1.665 euro in contanti, e pertanto arrestata.

In totale, nelle operazioni di Polizia ferroviaria della scorsa settimana sono state identificate 4.070 persone, con 1.372 stranieri di cui 7 irregolari; 50 le contravvenzioni elevate, 54 denunce in stato di libertà tra cui 7 a carico di minorenni. Controllati 28 veicoli, effettuate 580 pattuglie in stazione con 723 treni scortati.