Quattromila identificati, due arrestati per spaccio e furto: l'attività della Polfer in Lombardia

4.102 le persone identificate, di queste 1.349 gli stranieri, tra cui figurano quindici irregolari. Cinquanta le contravvenzioni elevate, due gli arrestati, quarantuno le denunce in stato di libertà, tra cui due a carico di minorenni, 22 i veicoli controllati, 630 le pattuglie in stazione, 656 i treni scortati ad opera degli agenti della Polizia Ferroviaria della Lombardia. Sono, in breve, i dati sull'attività condotta nel corso della scorsa settimana dal corpo della Polfer lombardo.

Due arrestati in Lombardia per spaccio e furto

Un cittadino del Gambia di ventuno anni è stato arrestato per spaccio di stupefacenti dalla squadra di Polizia Giudiziaria della Polfer Compartimentale. Nel corso dei tanti servizi di prevenzione e repressione dei reati in genere all'interno della Stazione di Milano Centrale, nel pomeriggio di martedì 19 gli agenti hanno notato il giovane avvicinare i passanti, proponendo la vendita di un involucro contenente verosimilmente sostanza stupefacente. Quando ha consegnato due pezzi di sostanza solida di colore marrone ad un acquirente, ricevendo la somma di dieci euro in cambio, lo stesso è stato bloccato e trovato in possesso di dieci grammi di marijuana e di due grammi di hashish.

Gli agenti della Polfer di Lambrate, sabato 23, presso la stazione di Rogoredo, hanno arrestato un algerino appena maggiorenne, già con precedenti specifici, per furto aggravato. In particolare, gli agenti hanno notato tre giovani nordafricani allontanarsi velocemente dalla stazione. Un ragazzo, alla vista degli agenti, ha riferito di essere stato appena derubato del proprio portafoglio da uno dei tre che, descritto minuziosamente dalla vittima, è stato inseguito e bloccato mentre cercava di disfarsi della referutiva, buttando il portafoglio, recuperato dagli agenti e restituito alla giovane vittima.