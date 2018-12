La Polizia ferroviaria controlla le stazioni: arrestate nove persone

Prosegue l'attività di controllo della Polizia ferroviaria nei principali scali ferroviaria lombardi. La scorsa settimana sono state 2.862 le persone identificate, di queste 894 stranieri di cui 4 irregolari; 43 le contravvenzioni elevate, di cui 26 ai sensi del d.p.r. 753/80, 9 gli arrestati di cui 3 stranieri, 52 le denunce in stato di libertà di cui 3 a carico di minori, 32 i veicoli controllati, 593 le pattuglie in stazione, 449 i treni scortati a opera degli agenti della Polizia Ferroviaria della Lombardia.

46enne arrestato per evasione

Nel corso dei consueti servizi di scorta sui treni, la Polizia Ferroviaria di Lecco ha notato un italiano di 46 anni che, alla vista degli agenti, si è allontanato rapidamente in direzione opposta. Raggiunto e identificato, l’uomo è risultato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e, su disposizione del Pm, è arrestato per evasione.

Di 48 anni è invece un italiano che, viaggiando su uno dei treni scortati dalla Polizia Ferroviaria, nel corso di uno dei tanti controlli è stato fermato e, dovendo scontare una pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione, è stato arrestato dagli agenti della Polfer di Lodi.

Colto con rame rubato e attrezzi da taglio

Una pattuglia della Polfer del Settore Operativo presso la Stazione di Milano Centrale, ha controllato un cittadino romeno di 33 anni che si aggirava in stazione. Invitato a mostrare il contenuto del proprio zaino, all'interno è stata rinvenuta una una matassa di rame del peso di 3 kg, di circa 12 metri di lunghezza, che lo stesso ha ammesso di avere prelevato poco prima presso un altro scalo ferroviario. In suo possesso, gli agenti hanno ritrovato anche attrezzi da taglio e, perciò, è stato denunciato per ricettazione e porto di armi improprio.

180 grammi di marijuana: arrestato

Un nigeriano di 21 anni, con permesso di soggiorno e senza fissa dimora, è stato sottoposto a controllo a bordo dal personale delle Scorte della Polizia Ferroviaria. Palesemente nervoso, su invito degli agenti lo straniero ha mostrato il contenuto del portafoglio e dello zaino, all'interno del quale sono stati rivenuti 7 involucri in cellophane di marijuana per un totale di 180,6 grammi e la somma di 720 euro, il tutto posto sotto sequestro, mentre il giovane è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.

Un italiano di 53 anni è stato aggredito a bordo treno, tra le stazioni di Arcore e Monza, da un gruppo di giovani sdraiati sui sedili, perché richiamati dall'uomo a lasciare liberi alcuni posti per i passeggeri. Nel corso del pestaggio, un agente del Commissariato di Monza, libero dal servizio, è intervenuto per soccorrere l'uomo sanguinante, che stava per essere colpito da uno dei ragazzi. Prontamente bloccato dall'agente e con l'ausilio dei colleghi della Polfer di Monza, ove il treno nel frattempo è giunto, l’aggressore è stato fermato insieme ad altri quattro giovani. L'uomo ha riportato lesioni con una prognosi di 25 giorni. Tre giovani, di 25, 18 e 23 anni sono stati arrestati per lesioni in concorso e altri due, entrambi di 21, denunciati in stato di libertà.

Ladri di portafogli e cellulari

Un cittadino algerino e un libico, entrambi di 24 anni, senza fissa dimora, sono stati sorpresi ad aggirarsi tra i bagagli dei viaggiatori a Milano Centrale. Sedutisi al tavolo di un bar, senza sapere di essere osservati da una delle pattuglie in borghese della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento di Polizia Ferroviaria, improvvisamente uno dei due ha messo la propria giacca sulla borsa di una donna seduta accanto, asportandone il portafoglio dall'interno, mentre l'altro faceva da "palo". Allontanatisi rapidamente, sono stati bloccati dagli agenti e arrestati per furto aggravato in concorso, mentre la refurtiva è stata restituita alla donna, che non si era accorta di nulla.

Infine gli agenti del Settore Operativo della Polfer di Miano Centrale sono stati avvicinati da una cittadina moldava che denunciava il furto del proprio telefono cellulare da parte di un giovane sconosciuto. Descritto minuziosamente, il furfante è stato rintracciato subito dopo, appena fuori dalla stazione, e arrestato con ancora addosso la refurtiva.