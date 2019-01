Bambino rimane solo sul treno, lo ritrovano gli agenti della Polfer

Le porte si chiudono e il treno parte, bambino rimane solo con i bagagli mentre la mamma e la nonna restano attonite sulla banchina della stazione di Rogoredo.

Poco dopo Natale, un 11enne ha vissuto veri e propri attimi di panico: per errore delle due donne - convinte di trovarsi a Milano Centrale - il bambino si è ritrovato da solo sul treno ma ha avuto la prontezza di contattare il capotreno. Gli agenti di Polizia ferroviaria lo hanno così recuperato, e tramite gli operatori di Rogoredo sono riusciti a rintracciare la madre e la nonna per farle riunire al piccolo.

I poliziotti hanno anche aiutato una coppia di genitori a ritrovare i regali di Natale per il figlio, smarriti il giorno della alla Vigilia su un treno in Porta Garibaldi. Contattando il capotreno, sono riusciti a recuperare i doni e consegnarli al bambino.

Scortati 966 treni

Queste buone notizie si sono verificate durante i controlli serrati messi in atto dagli agenti di Polizia ferroviaria nelle stazioni e sui treni nel periodo di festività natalizie, in cui tradizionalmente il flusso di viaggiatori aumenta considerevolmente.

In particolare sono stati incrementati i servizi di polizia ferroviaria finalizzati alla prevenzione dei reati com maggiore riguardo al contrasto dell'attività predatoria nelle stazioni della Lombardia.

Dal 18 dicembre al 6 gennaio sono state arrestate 13 persone e indagate in stato di libertà 79.

Tutti i numeri dell'attività durante il periodo festivo

Servizi di vigilanza negli scali ferroviari 1.397

Servizi di scorta treni viaggiatori 401

Numero treni scortati 966

Servizi di pattuglia linee ferroviarie 252

Servizi antiborseggio 106

Pattuglioni straordinari 106

Persone proposte provvedimenti di PS 8

Minori rintracciati 3

Contravvenzioni elevate Dpr753/80 54

Cds 20

Altre 5

Persone accompagnate uffici di sicurezza 12

Persone identificate 6.020

Persone scomparse rintracciate 5 di cui 3 minori