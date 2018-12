Polfer, passate al setaccio le stazioni: sei denunce e un arresto

Controlli straordinari della Polizia ferroviaria del Compartimento Lombardia nel corso della dodicesima giornata prevista dall'operazione "Rail Safe Day".

L'attività consiste nella prevenzione e nella repressione di comportamenti anomali e impropri quali l'indebita presenza di persone sulle linee ferroviarie, l'incauto attraversamento dei binari nei pressi di passaggi a livello e oltre la "linea gialla" in stazione.

In tutto il territorio sono stati impiegati 240 operatori in 71 località. Identificate 692 persone, a 9 di esse è stata elevata una contravvenzione al Regolamento di Polizia Ferroviaria. I denunciati sono 6 di cui 5 stranieri fra Milano Centrale e Treviglio per violazione delle norme sugli stranieri. Uno è risultato in possesso di un'arma impropria - un martelletto per infrangere il vetro sui treni - e per questo denunciato, mentre un altro per possesso di sostanze stupefacenti a Rogoredo.

Un cittadino italiano è stato arrestato dalla Polfer a Milano Garibaldi nella serata di giovedì 6 dicembre: sull'uomo pendeva un provvedimento di esecuzione pena di tre anni, sei mesi e 20 giorni per i reati di ricettazione e lesioni. È stato perciò trasferito al carcere di San Vittore.