Polizia ferroviaria in azione nelle stazioni: 32 denunce e 4 arresti

Prosegue l'attività della Polizia di Stato nelle stazioni della Lombardia. Nella scorsa settimana sono state identificate dalla Polfer 2.294 persone, con 807 gli stranieri di cui 13 irregolari; elevate 37 contravvenzioni ai sensi del dpr 753/80, 4 arresti, 32 denunce in stato di libertà.

Rubano zaino a turisti in Centrale

È algerino il trentanovenne arrestato per furto aggravato alla Stazione di Milano Centrale. Gli operatori della Polizia giudiziaria della Polfer lo hanno seguito in quanto già soggetto noto agli uffici. La conferma di quanto sospettavano è arrivata presto: l'uomo fuggiva da un esercizio commerciale con un grosso zaino. Non era suo ma di un turista che, intento a consumare il suo pasto, non si era accorto del furto.

È invece un tunisino di ventiquattro anni il secondo arrestatato dagli uomini della Polfer di Milano Centrale. Esercizio commerciale differente ma stesso reato del precedente. A suo carico è risultato un ordine di espulsione del Prefetto di Milano.

Deve scontare 7 anni e 9 mesi: accompagnata in carcere

Durante gli ordinari controlli di prevenzione e repressione dei reati in Centrale, gli agenti hanno individuato una ragazza ormai nota, a carico della quale è risultato un ordine di esecuzione pena di 7 anni, 9 mesi e 27 giorni di reclusione. Ventottenne bosniaca, è stata accompagnata al carcere di San Vittore.

Storie a lieto fine

Anche gli uomini della Polfer di Pavia hanno eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo italiano che, a seguito di un controllo in stazione, è risultato dovere scontare una condanna di due anni per furto. Anche lui è stato condotto alla locale Casa Circondariale.

Storia a lieto fine quella di un ragazzo di sedici anni che, scappato dalla sua abitazione a Bari, si è recato in Stazione ed è salito su un treno per Milano. Allertata la sala operativa della Polfer di Milano, in contatto costante con il capotreno, è stato recuperato dagli agenti del Settore operativo di Milano Centrale. Tranquillizzati i genitori, è stato poi affidato a uno di loro.

Anche Varese ha avuto un "happy ending". Una giovane donna è stata rinvenuta nei bagni pubblici della Stazione accasciata per un arresto cardiaco. Provvidenziale l'intervento degli agenti che, immediatamente, hanno chiamato i soccorsi ma, in attesa che arrivasse l'ambulanza, hanno provveduto a effettuare il massaggio cardiaco. La donna, trasportata in ospedale in codice rosso, ora è fuori pericolo di vita.