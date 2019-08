"Lupin" ricercato in tutta Europa: arrestato dalla Polizia a Lecco

Arrestato criminale di "fama" internazionale. Nel pomeriggio di ieri, venerdì 16 agosto, personale della Polizia di Stato - Upgsp della Questura di Lecco - su segnalazione pervenuta dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, relativa alla possibile presenza sul territorio lecchese di un soggetto destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità polacche per i reati di furto con scasso e appropriazione indebita, ha predisposto una mirata attività d'indagine per verificare l'attendibilità della notizia.

Gli agenti della Squadra Volanti sono così riusciti a rintracciare il citato soggetto, P.A.M. - classe 1989, di nazionalità polacca - in una struttura ricettiva del centro città. Il reo, in esecuzione del citato mandato di arresto europeo, è stato tratto in arresto e associato presso la casa circondariale di Lecco, in attesa di convalida da parte dell'autorità competente.

Oggiono: uomo fermato col peperoncino

Nel corso della notte, l'attività di controllo della Polizia è proseguita. A Oggiono, all'attenzione degli agenti è finito uno straniero privo di documenti. L'uomo ha mostrato segni di insofferenza tentando di sottrarsi al controllo. I poliziotti hanno così utilizzato lo spray al peperoncino e lo hanno successivamente accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti.

D.T.I., classe 1991, originario della Costa d'Avorio ma cittadino italiano dallo scorso anno, con precedenti di polizia, è stato così denunciato per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, rifiuto d’indicazione delle proprie generalità e falsa attestazione sull’identità personale.