Pomeriggio alcolico in città: doppio intervento dell'ambulanza

Due interventi, a due ore esatte di distanza, per prestare soccorso ad altrettanti uomini, entrambi di 35 anni, che hanno accusato un malore a causa dell'eccessivo consumo di alcolici. E' quanto avvenuto nel tardo pomeriggio a Lecco, quando il personale medico in servizio nelle sedi cittadine è stato chiamato a prestare la propria opera di soccorso.

Verso le 17.45 un'ambulanza della Croce San Nicolò è stata chiamata per intervenire, in codice rosso, in via dell'Armonia, nel rione di Maggianico, per soccorrere un primo uomo, trasportato in ospedale in codice verde. Due ore dopo, alle 19.45, un'altra ambulanza è intervenuta in viale Montegrappa per prendersi cura di un altro 35enne, anch'esso trasportato al "Manzoni" con il codice di più bassa gravità.