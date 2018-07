Macabra scoperta in piazza Affari: cadavere rinvenuto in un appartamento

Macabro ritrovamento in piazza Affari, dove i vigili del fuoco, nella serata di venerdì, hanno ritrovato il cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione. Era il secondo intervento di giornata: un primo era stato compiuto nel corso della mattinata, ma non aveva dato riscotri di alcun tipo; visto il persistere del forte e sgradevole odore, i vicini di casa della donna hanno contattato nuovamente i pompieri, entrati in azione una seconda volta nel corso della serata: sfondata la porta d'ingresso, hanno effettuato la tragica scoperta.

Il ritrovamento è avvenuto in un palazzo del civico numero dodici. Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine, che dovranno stabilire le cause che hanno portato al decesso della donna.