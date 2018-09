Lecco, cambia il vertice dei pomperi: Toldo va a Forlì-Cesena, arriva Biffarella

Cambio della guardia al Comando Provinciale dei Pompieri di Lecco. L'ingegner Roberto Toldo, in carica da quattro anni, lascia la città e si traferisce nel Comando Provinciale di Forlì-Cesena, in Emilia-Romagna. Al suo posto arriverà Giuseppe Biffarella, "prelevato" dal Comando Provinciale di Sondrio dopo sette anni di permanenza in Valtellina.

«Ha avuto il piacere di salutare nel corso della mattinata di venerdì l’ingegner Roberto Toldo - racconta il sindaco di Lecco Virginio Brivio -, Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco, in procinto di lasciare la nostra città alla volta del comando provinciale di Forlì-Cesena. Dopo 4 anni di lavoro spesi nel nostro territorio, una nuova sfida professionale lo attende in Emilia Romagna. Un ringraziamento sentito va al comandante Toldo per aver contribuito ad affrontare lo storico nodo di dotare il comando provinciale di un’adeguata struttura amministrativa e logistica nell’ex area dedicata agli spettacoli viaggianti, lavorando in sinergia con tutti gli enti coinvolti, nonché per la sua attività operativa alla guida dei Vigili del Fuoco di Lecco, un’attività cruciale di presidio del territorio e di salvaguardia della sicurezza delle persone che lo abitano e frequentano».