Merate: il capo distaccamento Castelli va in pensione, i colleghi lo festeggiano nell'ultimo giorno di lavoro

Dopo 40 anni di onorata carriera, oggi è stato l’ultimo giorno in servizio per il caposquadra Pierangelo Castelli. Tanti applausi, l’urlo delle Sirene, lacrime e commozione al distaccamento Vigili del Fuoco Volontari di Merate. Diverse generazioni di colleghi lo hanno accolto nel piazzale per dargli un caloroso saluto, sulle "note" delle sirene installate sugli automezzi presenti in via degli Alpini.

Pierangelo Castelli in pensiero: i festeggiamenti