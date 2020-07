Vercurago: si perdono nei boschi sopra il paese, due giovani recuperati dai pompieri

Intervento pomeridiano dei pompieri lecchese. Nel primo pomeriggio di lunedì 13 luglio, verso le ore 14, la squadra Saf (nucleo speleo-alpino-fluviale) dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco è entrata in azione in una zona impervia nel comune di Vercurago per soccorrere due ragazzi che avevano perso l’orientamento nei boschi sopra il paese: una volta raggiunti e messi in sicurezza, i due sono stati accompagnati illesi in località San Gerolamo.

L’intervento di soccorso tecnico urgente terminava alle ore 17, a tre ore dal suo inizio.