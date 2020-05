Salvataggio dei pompieri sul Resegone: l'intervento raccontato con un video sul canale nazionale

Durante il pomeriggio di mercoledì 27 maggio l'elicottero dei Vigili del Fuoco si è levato in volo per raggiungere il Resegone. Motivo dell'intervento è stato il recupero di due escursionisti incrodati nella zona del Rifugio Azzoni, posto sulla vetta della frequentata montagna di Lecco. L'intervento dei pompieri lecchesi, supportati dall'elinucleo di Malpensa, è stato mostrato attraverso un video diffuso dal canale Twitter nazionale.

Resegone, il racconto dell'intervento

Verso le ore 15, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco, assieme all’elinucleo di Malpensa, sono intervenuti per soccorrere due persone incrodate e in difficoltà nei pressi del Rifugio Azzoni, in vetta al monte Resegone. Dopo averli localizzati, i malcapitati sono stati tratti in salvo tramite l’utilizzo del verricello dell’elicottero Drago VF 82 in dotazione ai pompieri; successivamente i due sono stati fatti sbarcare illesi ai Piani d’Erna.