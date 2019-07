Statale 36: finalmente inaugurato il nuovo ponte di Annone Brianza

28 ottobre 2016-1 luglio 2019. Per centinaia di giorni il Lecchese intero ha atteso la riapertura del Ponte di Annone Brianza, crollato due anni e mezzo fa sotto il peso di un trasporto eccezionale e di tanta incuria. A farne le spese Claudio Bertini, 68enne di Civate la cui famiglia attende ancora che si faccia luce sulle responsabilità della tragedia.

Nella mattinata del primi giorno di luglio i rappresentanti di Anas, delle Forze Dell’Ordine, delle istituzioni locali, tra cui i sindaci, il Prefetto e il Questore, regionali, in primis il Governatore Attilio Fontana e dell'assessore Claudia Maria Terzi, e nazionali, nella persona del Ministro Danilo Toninelli, sono saliti sul palco allestito in via Provinciale ad Annone Brianza, che smette così di essere una strada monca e a poter svolgere appieno il suo fondamentale compito di collegamento tra le due sponde della Statale 36. Presenti anche Attilia e Valeria Bertini, che hanno ricevuto il sostegno per la scomparsa di Claudio.

Il nuovo ponte di Annone

La struttura, composta da un'unica campata di 44 metri in acciaio, è stato costruita dalla C.O.E.ST. (Costruzioni e Strade) Srl di Potenza, azienda che si è aggiudicata l'appalto da circa due milioni di euro. Per tutta la durata del cantiere, gli automobilisti hanno dovuto fare i conti con il limite di velocità abbassato a 50 km/h in tutto il tratto interessato dall'area, con annesso divieto di sorpasso.