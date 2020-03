Statale 36, in corso il montaggio del nuovo cavalcavia: c'è tempo fino a domenica mattina

Sono iniziate nella prima serata di sabato 14 marzo le operazioni di montaggio del ponte d'Isella. Il cavalcavia, che sovrasta la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga" ed è gemello di quello posizionato ad Annone Brianza, sarà installato nella notte tra sabato e domenica 15 marzo. Per consentire ai tecnici le operazioni di varo all'interno del territorio comunale di Civate, Anas ha predisposto la chiusura notturna: dalle ore 19:00 di sabato 14 alle ore 8:00 di domenica 15 marzo la statale sarà chiusa nel tratto compreso tra lo svincolo di Galbiate/Oggiono, al km 40,900, e lo svincolo di Oggiono/Galbiate/Valmadrera, al km 45,800, in entrambe le direzioni.

Sul posto ci sono, oltre ai tecnici di Anas e della ditta costruttrice, Angelo Isella, sindaco di Civate, vari volontari della Protezione Civile, Carabinieri e Polizia Locale: tutte le vie d'accesso al cantiere sono presidiate per non permettere l'ingresso ai curiosi, già invitati a restare nelle loro abitazioni dal Decreto legato all'emergenza Coronavirus.

Varo del ponte d'Isella: le modifiche alla viabilità

Per effetto della limitazione, le cui modalità sono state condivise con gli Enti locali, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco al tavolo tecnico convocato presso la Prefettura di Lecco a fine febbraio, il traffico in direzione nord sarà deviato in uscita allo svincolo Galbiate/Oggiono, al km 40,900, con proseguimento sulla provinciale 49 in direzione Oggiono fino all’incrocio con la provinciale 51 per Lecco e successivo rientro sulla statale 36 allo svincolo di Oggiono/Galbiate/Valmadrera, al km 45,550.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La circolazione in direzione sud sarà invece indirizzata in uscita obbligatoria allo svincolo di Oggiono/Galbiate/Valmadrera, al km 45,800, con prosecuzione sulla provinciale 51 in direzione Oggiono fino all’incrocio con la provinciale 49, da percorrere in direzione di Annone e Molteno, con rientro sulla statale 36 allo svincolo di Galbiate/Oggiono, al km 40,900

Sostieni LeccoToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di LeccoToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery