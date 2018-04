Paderno d'Adda: ponte chiuso per rischio crollo. Ma era un falso allarme

Notte movimentata a Paderno d'Adda, dove nella notte il ponte "San Michele" è stato chiuso per un paio d'ore in seguito alla segnalazione di una crepa. Allertati, i carabinieri di Merate e Calusco d'Adda (BG) si sono recati sul posto con i tecnici della Provincia e delle Ferrovie dello Stato, che per circa due ore hanno interdetto il passaggio veicolare.

Le verifiche effettuate dai tecnici di RFI hanno permesso di escludere qualsivoglia pericolo per la struttura e per chi l'avrebbe dovuta percorrere nelle ore successive, treni in transito in quella zona compresi. Il sopralluogo ha escluso i rischi paventati dalla segnalazione; intorno all'una di notte la viabilità è stata completamente ristabilita.