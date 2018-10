Ponte San Michele, un tavolo tecnico in Regione per contenere i tempi dei lavori

Un Tavolo tecnico in Regione Lombardia per contenere il più possibile i tempi relativi all'iter autorizzativo del progetto per la manutenzione straordinaria del Ponte San Michele tra Paderno e Calusco d'Adda.

È quanto stabilito durante il vertice istituzionale che si è tenuto nel pomeriggio di sabato in prefettura a Bergamo. «Il progetto di Rfi - ha spiegato l'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi - non deve subire il rimpallo tra i vari enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, che spesso determina lungaggini inaccettabili. L'obiettivo è che il progetto sia valutato contestualmente dalle diverse istituzioni interessate durante riunioni ad hoc che si terranno in Regione Lombardia, con il supporto dei tecnici dell'assessorato, in modo da sviscerare ogni eventuale criticità e superarla in tempi molto brevi per partire il prima possibile con i lavori».

Il Ponte San Michele non riaprirà prima del 2020. Questa decisione era scaturita dall'incontro tenutosi in Prefettura a metà settembre tra le vari parte pubbliche coinvolte, sindaci in primis, le forze dell'ordine e i vertici regionali di Rfi, ente proprietario della struttura.

«A seguito di verifiche effettuate da Rete Ferroviarie Italiane, il ponte San Michele tra Calusco e Paderno verrà chiuso al traffico veicolare e ferroviario dalle 22 del 14 settembre», riportava una nota uffiuciale di Rfi, proprietaria dell'imponente costruzione realizzata 130 anni fa e candidata a patrimonio dell’Unesco, collegamento fondamentale tra la provincia di Bergamo e il Lecchese. Nelle ultime settimane questa chiusura sta comportando gravi disagi alla circolazione ferroviaria e a quella su quattro ruote.