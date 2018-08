Prende a sprangate la porta di Arcobaleno e Caritas: sottoposto a TSO

Ha preso a bastonate la porta d'ingresso della sede della Caritas di Lecco e della cooperativa Arcobaleno, cercando di entrare nonostante la chiusura. Per questo, un uomo, inserito nella rete Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) e già in cura presso il centro piscosociale (Cps), è stato sottoposto a Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO).

E' la breve ricostruzione di quanto accaduto domenica pomeriggio all'incrocio tra via Mascari e via San Nicolò a Lecco, dove trovano spazio le due associazioni operanti in città: l'uomo, visibilmente arrabbiato, ha sfondato la porta, provato a demolire un vetro e, infine, distrutto il videocitofono. Allertati, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Lecco, che hanno fermato e segnalato il richiedente asilo.