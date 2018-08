Violenza contro la sede di Caritas e Coop. Arcobaleno: «Patologia figlia di sofferenza, va tutelato»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

In merito all’episodio di domenica scorsa 19 agosto 2018, che ha interessato la sede della Caritas di Lecco e della cooperativa L’Arcobaleno, desideriamo fornire alcune informazioni per precisare meglio quanto successo.

La persona che si è resa protagonista del gesto di violenza è conosciuta dalla Caritas e dalla cooperativa ed era già seguita, per le sue problematiche di tipo psichiatrico, dai servizi del Dipartimento di Salute Mentale di Lecco e da un istituto di Milano specializzato in Etnopsichiatria.

Cercava aiuto e lo ha fatto in un modo pericoloso, preoccupante, in sé da condannare, ma legato ad una patologia. Peraltro non ha mai rivolto comportamenti violenti verso le persone.

La sofferenza psichica è una realtà che richiede cure ed attenzioni specifiche, ma non è prevista la limitazione della libertà individuale. Quando si è oggetto di comportamenti violenti la tentazione di chiudere e condannare è forte, si ha paura, ma evangelicamente dobbiamo sempre mettere al centro la persona e soprattutto la persona più in difficoltà.

La fragilità di questa persona è frutto di un vissuto di dolore e sofferenza che lo ha portato a cercare rifugio nel nostro paese. Persone che fuggono le sofferenze del mancato riconoscimento dei diritti umani esistono e sono accolte anche nel nostro territorio che, come tutti i territori del nostro paese, istituzionalmente è chiamato a garantire l’accoglienza. Garantire la protezione significa anche prendersi cura delle persone che, a causa del loro vissuto traumatico, si portano dietro ferite psichiche, psicologiche e non solo fisiche. Non sono tutti giovani e forti e sono proprio i più fragili che occorre tutelare maggiormente, come Caritas Ambrosiana fa da sempre e continua a fare per le persone che soffrono, italiane o straniere che siano. Anche questa persona è stata sostenuta da Caritas tramite gli interventi che è solita attivare per tutte le persone fragili con risorse proprie in particolare attraverso i suoi volontari che vanno ad integrare le risorse economiche che il sistema Sprar riconosce alla cooperativa.

Proprio in virtù della sua condizione di sofferenza, le istituzioni preposte hanno ritenuto di concedere un documento di lungo termine a questa persona che dunque non è un irregolare, ma al contrario ha il diritto a rimanere regolarmente nel nostro paese e non può essere espulso. Proprio perché ha ottenuto il riconoscimento della protezione ha avuto accesso al sistema Sprar (Sistema ministeriale di protezione rifugiati) e quindi ospitato all'interno di un centro all’interno del progetto Sprar della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, progetto territoriale finanziato dal Ministero dell’Interno e sostenuto e promosso dal Distretto di Lecco con l’adesione formale di molti Comuni della Provincia, tra cui Lecco, dove è accolto e risiede regolarmente.

Il sistema Sprar è un sistema ordinario di accoglienza, non emergenziale, con una diversa modalità di gestione delle risorse rispetto ai Centri di Accoglienza Straordinaria ( CAS) che vede protagonisti i territori e le loro istituzioni. La cooperativa L’Arcobaleno è una tra gli enti gestori del progetto Sprar territoriale, selezionata attraverso un bando pubblico. Caritas Ambrosiana e le cooperative da essa promosse, come L’Arcobaleno, da tempo sostengono come positivo un modello di accoglienza che metta al centro i percorsi individuali, perchè solo lavorando sulle risorse e sui problemi delle singole persone si può accompagnarle ad una vera integrazione.

Caritas e le sue cooperative sono per un’accoglienza dignitosa e sostengono la legalità, chiedono che siano tutelati i diritti delle persone e promuovono progetti di accoglienza che favoriscano la crescita di cittadini che rispettino i doveri. Perché la soluzione non sta nella contrapposizione, perché nonostante le fatiche, reali, e le paure, legittime, non possiamo mai dimenticare che siamo tutti figli dello stesso Padre e che nessuno ha più diritto di altri di vivere una vita dignitosa e di speranza.

Il responsabile della Caritas decanale di Lecco: Don Marco Tenderini

Il Presidente della cooperativa L’Arcobaleno: Renato Angelo Ferrario