Sede centrale chiusa, code per entrare negli altri uffici postali della città

Mattinata complessa per le poste di Lecco. Nella serata di domenica 1 marzo, infatti, è stata resa nota la positività di un dipendente dell'ufficio centrale di viale Dante Alighieri e, di conseguenza, nella giornata di lunedì le porte non saranno aperte all'utenza per l'esecuzione dell'opera di sanificazione. Questo ha portato a un riversamento dell'utenza negli altri uffici postali della città, le cui dimensioni e personale sono decisamente inferiori: in corso Matteotti, ad esempio, non possono entrare sostare più cinque persone contemporaneamente, nel rispetto del Decreto ministeriale, e le altre sono costrette ad aspettare fuori sotto la pioggia che batte sulla città.

Vari utenti hanno deciso di abbadonare la loro posizione e di ritentare la "fortuna" in un secondo momento. Va ricordato, inoltre, che quello odierno è anche il primo giorno utile per la riscossione delle pensioni.