Scivola con lo scooter in via Parini: soccorso un postino

E' stato trasportato in codice giallo presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco il giovane postino di 26 anni scivolato nella mattinata di mercoledì 27 in via Parini, a due passi dal centro storico, mentre si trovava in sella allo scooter con cui stava effettuando le consegne.

Presumibilmente a causa del fondo stradale reso viscido dalla copiosa pioggia caduta sulla città, il postino, che viaggiava nel tratto in salita, è stato tradito dal suo mezzo in prossimità dell'attraversamento pedonale coperto.

In suo soccorso sono arrivate un'ambulanza della Croce Rossa di Lecco e un'automedica, che, al termine delle operazioni di primo intervento, l'hanno trasportato presso il nosocomio di via dell'Eremo in codice giallo. Il sinistro, in cui è stata coinvolta anche un'autovettura, è stato rilevato dalla Polizia Locale di Lecco.