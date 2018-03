Con Viale della Costituzione si completa la potatura di 400 alberi a Lecco

Sono stati sottoposti a un intervento di potatura gli alberi di alto fusto in Viale della Costituzione a Lecco. I lavori includono anche la sistemazione ordinaria complessiva di tutte le aree verdi, per un totale di 400 piante. Gli interventi più importanti sono stati eseguiti in viale Valsugana, via Celestino Ferrario, via Redipuglia, viale Della Costituzione e viale Dante Anghileri.

«Questo intervento si inserisce nell'ambito di un programma triennale di manutenzione del verde che ha preso le mosse lo scorso anno e che mantiene in salute e valorizza il nostro patrimonio», ha spiegato l'assessore alle Opere pubbliche e al Patrimonio Corrado Valsecchi.

Gallery