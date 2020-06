Gattino bloccato in cima al muraglione sulla strada: lo salvano i pompieri

Gattino bloccato sul muraglione a monte della strada, intervento dei Vigili del fuoco per salvarlo.

Questa mattina, intorno alle 10.30, molti automobilisti in transito fra Caviate e Pradello hanno notato i mezzi del Comando provinciale dei pompieri di Lecco fermi accanto al muro sulla corsia nord, e si sono chiesti cosa fosse accaduto.

Nessun escursionista in pericolo, l'intervento si è reso necessario per recuperare un gattino imprigionato in cima al muraglione e impossibilitato a scendere: la chiamata di soccorso è partita direttamente da una pattuglia della Polizia Stradale di Lecco in transito lungo la strada.

I Vigili del fuoco sono giunti sul posto in pochi minuti con un'autoscala e un altro veicolo, recuperando il piccolo animale e consegnandolo, sembra in buona salute, ai veterinari per le cure del caso.