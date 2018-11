Precipita per 50 metri alla Culmine di San Pietro, soccorso anziano

Paura nel pomeriggio di oggi, mercoledì, per un uomo di 80 anni precipitato lungo un sentiero che conduce alla Culmine di San Pietro, nel territorio comunale di Cassina Valsassina. Un volo di circa 50 metri, come stimato dagli uomini della XIX Delegazione lariana del Soccorso Alpino intervenuti per recuperarlo.

Sul posto è stato inviato anche l'elicottero proveniente dal Sant'Anna di Como. L'anziano è stato soccorso e trasportato successivamente all'ospedale di Gravedona. La prima diagnosi per lui è di trauma cranico cosciente, con lesioni all'apparenza non gravi.