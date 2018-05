Precipita da pila di bancali, grave 18enne a Merate

Grave infortunio sul lavoro nel tardo pomeriggio di venerdì a Merate, in un impianto industriale di Via Enrico Fermi in frazione Brugarolo. Vittima un ragazzo di 18 anni precipitato da una pila di bancali che nel violento impatto in terra ha riportato seri traumi.

Sul posto è giunta l'ambulanza della Croce Bianca di Merate che ha soccorso il ragazzo, trasportandolo intorno alle ore 18 all'ospedale Mandic di Merate. Intervenute anche l'automedica dell'Aat Lecco e una pattuglia dei Carabinieri di Merate.

Le condizioni dell'operaio 18enne sarebbero gravi.