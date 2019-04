Precipita mentre arrampica in falesia, sessantenne elisoccorso

Elisoccorso in azione a Calolziocorte per prestare aiuto a una persona precipitata mentre stava arrampicando sul monte Spedone. Insieme a lui è caduto anche un altro escursionista impegnato in una salita in falesia, le cui condizioni sarebbero meno preoccupanti.

L'incidente in montagna si è verificato alle 11.30 di oggi, martedì. La parete montuosa si trova a poca distanza dal confine con Erve. Immediato l'allarme al 118 in codice rosso.

Allertato anche il Soccorso alpino (Cnsas XIX Delegazione Lariana). Ad avere la peggio un sessantenne che avrebbe riportato un serio politrauma. L'uomo è stato trasportato in ospedale a Lecco in codice giallo con l'elisoccorso intervenuto da Milano.