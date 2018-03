Precipita in Val Camonica, muore il noto alpinista Rota Nodari

Tragedia sulle cime della Val Camonica. È precipitato per oltre 500 metri, perdendo la vita, l'alpinista Francesco Rota Nodari.

Il fatale incidente è avvenuto nella mattinata di sabato a Ono San Pietro. Il 41enne, originario di Scanzorosciate, è stato tradito dalla sua passione, quella per la montagna, nonostante la grande esperienza: in carriera Rota Nodari aveva infatti completato la salita di innumerevoli vette, un centinaio oltre i 4.000 metri di altitudine, chiudendo l'intero arco alpino.

Sopravvissuta una donna di 57 anni

Il tragico episodio alle nove del mattino, poco sotto la Cima Bacchetta, nel gruppo Concarena, a quota 2.549 metri. Francesco Rota Nodari è precipitato nel vuoto, una caduta che non gli ha lasciato scampo. Con lui una donna di 57 anni che per fortuna è sopravvissuta ed è scesa a valle per allertare i soccorsi.

Sul posto si sono portati in pochi minuti un elicottero da Brescia e i volontari della V Delegazione Bresciana del Soccorso alpino, che non hanno potuto fare altro che recuperare la salma dello sfortunato alpinista.

Ospite del Cai a Ballabio

Il 41enne, padre di due bambini, era laureato in Ingegneria ambientale al Politecnico di Milano, dove lavorava come tecnico di laboratorio e dove la notizia della sua scomparsa ha suscitato tristezza e cordoglio. Due anni fa, Francesco era stato applaudito ospite del Cai Lecco a Ballabio in una serata con i racconti e le foto scattate durante le salite sulle 82 vette alpine conquistate.