Precipitano in Grignetta: donna di 42 anni in gravi condizioni

Domenica di incidenti in montagna. Sulla Grignetta è in corso l'intervento degli operatori di stanza a Barzio della XIX Delegazione lariana del Soccorso Alpino per due persone precipitate in località "Sigaro Dones".

Dalle prime informazioni raccolte si tratterebbe di una donna di 42 anni in condizioni gravi, con un trauma cranico cosciente e un apparente trauma al bacino, mentre l'altra persona avrebbe riportato un trauma a una gamba.

Al momento sono in corso le operazioni di recupero di un'altra persona precipitata nel territorio di Erve, in una zona impervia sul monte Ocone. Anche in questo caso è intervenuto l'elicottero, partito dal Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le condizioni del paziente non sarebbero gravi.