Coronavirus: costituito il centro coordinamento soccorsi (C.C.S.) in Prefettura

In attuazione delle indicazioni operative diramate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, il Prefetto di Lecco Michele Formiglio, in data 4 marzo, ha decretato la costituzione, presso la Prefettura, del Centro di Coordinamento Soccorsi - C.C.S..

Il C.C.S., massimo organo di coordinamento delle attività di protezione civile in emergenza a livello provinciale, composto dai responsabili di tutte le strutture operative che operano sul territorio, presieduto, dal Prefetto, avrà il compito di implementare e dare impulso alle attività di prevenzione e contenimento della diffusione del Nuovo coronavirus (2019-nCoV) che sta riguardando anche la provincia di Lecco, coordinando le iniziative degli Enti e delle Strutture operative presenti sul territorio.

In particolare, nell'ambito del C.C.S. sarà attivata, tenuto conto della specifica situazione in atto, un’Unità di Crisi, composta da funzionari della Prefettura, rappresentanti delle Forze di Polizia, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dell'Autorità Sanitaria, dedicata, nello specifico, al monitoraggio delle azioni di supporto necessarie a garantire l'efficace gestione delle misure adottate sul piano socio-sanitario e garantire il pieno funzionamento dei servizi alla cittadinanza.

Il C.C.S. aggiornerà periodicamente le relative valutazioni in relazione all'andamento della situazione.

Le misure indicate dal Dipartimento della Protezione Civile di cui sopra prevedono, tra l'altro, la costituzione dei Centri Operativi Comunali - C.O.C. nei Comuni in cui sono stati riscontrati casi di positività al "Coronavirus" non riconducibili ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio, al fine di porre in essere le possibili azioni preventive. Analogamente provvederanno i Sindaci dei Comuni confinanti con quello direttamente coinvolto.

Si unisce al presente comunicato il provvedimento costitutivo.