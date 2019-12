Teme di perdere coincidenza, si mette sui binari per fermare treno in corsa: denunciato

Come nei film, teme di perdere la coincidenza e ferma il primo treno che passa. Gli Agenti della Polizia ferroviaria di Lecco hanno denunciato un professore di 58 anni, incensurato, per il reato di interruzione di pubblico servizio.

I fatti risalgono ad alcuni giorni fa, il 19 novembre, quando l'uomo, avendo l'urgenza di raggiungere Milano al fine di prendere una coincidenza per Bologna, dove avrebbe dovuto tenere una conferenza, ha pensato bene di mettersi in mezzo ai binari della stazione di Calolziocorte, pretendendo di far fermare un treno proveniente da Lecco e diretto a Milano Centrale, seppure il convoglio non avesse la sosta programmata in quello scalo.

Il Dirigente movimento, per evitare un aggravarsi della situazione, ha dato il nulla osta alla fermata straordinaria, così l'uomo è potuto salire e raggiungere la stazione di Milano Centrale dove lo attendevano gli agenti della Polizia Ferroviaria che lo hanno identificato e segnalato all'autorità giudiziaria in stato di libertà.