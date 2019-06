Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: l'inchiesta si allunga fino al Lecchese

Anche comprare beni di prima necessità era vietato alle vittime dell'associazione per delinquere transnazionale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento della prostituzione, sgominata all'alba di giovedì dalla Guardia di finanza a Palermo. Come riportato dall'Adnkronos, sono stati quattro i provvedimenti di fermo eseguiti dalle fiamme gialle a carico di una donna di 35 anni originaria della Liberia, ritenuta a capo dell'organizzazione, dei suoi due fratelli nigeriani di 25 e 29 anni, attivi a Napoli e Dervio, in provincia di Lecco, e di un palermitano di 78 anni.

La "maman" a capo dell'organizzazione

Nel decreto di fermo è stato sottolineata «l'assoluta indifferenza e crudeltà» della banda «insensibile anche alle primarie esigenze delle giovani vittime». Alle donne, reclutate in Nigeria e condotte in Italia per essere trasformate in nuove schiave veniva impedito persino di acquistare beni di prima necessità e di inviare denaro ai familiari in Nigeria. A testimoniarlo anche una telefonata intercettata dagli investigatori. E' una conversazione a tre: la "maman", una donna non identificata e una vittima dell'organizzazione. La "maman" è adirata, ha appena ricevuto la chiamata di un uomo: «Stasera mi ha chiamato un ragazzo dicendomi che V... Ha detto che io non faccio comprare niente a loro, come invece loro dovrebbero comprare delle cose… Che io non faccio comprare niente a loro, capito? Che non faccio comprare cose e che non faccio mandare i soldi a casa come dovrebbero...».

La 35enne chiede spiegazioni alla sua giovane vittima: «Quando tu sei andata via dalla Nigeria… - le chiede - quando sei andata a fare il giuramento… Quando la signora ti ha portato a fare il giuramento, tu e io abbiamo fatto un accordo per cui, a parte i cento euro che tu potrai mandare ogni mese, abbiamo fatto un altro accordo per fare altre cose con i soldi?». La ragazza obietta: «Non va come abbiamo concordato nel santuario dove ho giurato… non va così».

In quel caso la giovane vittima ottenne la possibilità di inviare il denaro: «Lei mi ha detto ok e che chiamerà suo fratello - racconta -, quello a cui insieme a lei io appartengo, per dirgli che io voglio mandare soldi… quindi alla fine di settembre lei ha detto va bene, mandiamo questi soldi…». Nei mesi successi i suoi carnefici non sono così clementi. C'è poco lavoro e gli incassi sono magri: «Lei si aspettava che io prendessi cento euro da questi due e ottanta per mandarli alla sua famiglia in Nigeria - racconta la donna alla sua misteriosa interlocutrice -, non ho ancora avuto i soldi che V. ha usato per venire in Europa». La donna cerca di tranquillizzarla: «Sono i tuoi soldi, non andranno persi, sono i tuoi soldi, non c'è bisogno… loro li pagheranno… tu ti agiti troppo… pagheranno».