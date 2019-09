Valmadrera. Cena della Protezione Civile con il sindaco: Stanzione confermato responsabile

Mercoledì 25 settembre, al termine della canonica seduta della Giunta Comunale, il sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi ha risposto positivamente all'invito di partecipazione alla cena dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile locale. Il primo cittadino ne ha approfittato per un ringraziamento a nome di tutto il Consiglio Comunale e di tutta la comunità di Valmadrera, «perché - ha sottolineato - questi volontari sono in prima linea nei momenti di maggior difficoltà ed emergenza».

In un secondo momento il sindaco ha comunicato che il geologo Luca Stanzione rimarrà in carica come responsabile del gruppo, mentre il consigliere comunale Francesco Barbuto, componente del Gruppo, sarà delegato del sindaco a seguire la materia.