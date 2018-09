Provincia: scomparso il consigliere Ferrario. Polano: «Persona corretta»

Grande cordoglio in Consiglio Provinciale, e non solo, per la scomparsa, avvenuta stamane, di Claudia Ferrario, segretario della Lega di Barzanò che faceva parte dell'opposizione. La donna, 54 anni, era malata da tempo; si era insediata a Villa Locatelli nel gennaio 2017. In giornata è stata ricordata da Flavio Polano, presidente dell'istituzione, e da Antonella Faggi, senatrice del Carroccio attualmente in carica.

Scomparsa Ferrario: il ricordo di Polano

«Ho appreso con sgomento della prematura scomparsa della Consigliera provinciale Claudia Ferrario. Eravamo al corrente della sua malattia, che negli ultimi mesi aveva un po’ rallentato i suoi impegni istituzionali, ma non pensavamo che si evolvesse così in fretta in questa dolorosa direzione.

Dal suo insediamento in Consiglio provinciale nel gennaio 2017, Claudia ha svolto il suo ruolo istituzionale con correttezza, cortesia, serietà e impegno, dando voce alle esigenze del territorio di riferimento, in particolare sui temi della scuola, della sicurezza degli edifici scolastici e della viabilità, sempre disponibile al confronto.

A nome mio personale, del Consiglio provinciale e di tutta la Provincia di Lecco esprimo le più sentite condoglianze ai genitori e a tutte le persone che le sono state vicine».

Scomparsa Ferrario: il cordoglio della Faggi

Claudia.

Giovane vita piena di interessi e di allegria.

Militante infaticabile e sorridente.

Rigorosa nei ruoli ricoperti.

Attenta ad ogni novità.

Pronta ad ogni sfida politica.. senza timore.

Dignitosa nella sua terribile malattia,

tanto che molti non sapevano.

Amava il sole e il caldo..

La pelle abbronzata e gli occhi blu.

Blu come il cielo che oggi se l’è ripresa.

Da oggi una stella in più brillerà ..

A noi qui resta il pianto e il vuoto ..

E lo sguardo rivolto all’insù...

Grazie per esserci stata amica.

La militanza Lega della Provincia di Lecco