Pullman in panne in corso Promessi Sposi: operai al lavoro

Pullman in panne nella mattinata di mercoledì 12 settembre in corso Promessi Sposi a Lecco, al confine tra i rioni di Acquate e Germanedo: un mezzo di trasporto di Linee Lecco si è fermato all'altezza della fermata tra i supermercati Iperal e Penny, non ripartendo dopo lo stop temporaneo. Sul posto è stato chiamato un meccanico, che ha lavorato a lungo prima di riuscire a far funzionare nuovamente il mezzo di trasporto pubblico: per oltre un'ora il veicolo è rimasto sul lato destro della strada con la scritta "Fuori Servizio" a campeggiare sull'insegna luminosa installata nella parte frontale.