Il pulmino si rompe, le giocatrici perdono l'aereo: salta la partita del Basket Costa

Il pulmino si rompe e le giocatrici non riescono a giungere in tempo al gate in aeroporto per salire sull'aereo diretto in Sicilia: salta così la partita, con un concreto rischio di sconfitta a tavolino.

Davvero singolare quanto accaduto domenica pomeriggio alle ragazze del Basket Costa Masnaga, che avrebbero dovuto affrontare la sfida contro il Ragusa nel campionato di Serie A1 di pallacanestro femminile. Loro malgrado, le "pantere" hanno mancato l'accesso al gate a causa di un guasto verificatosi sul mezzo di trasporto che avrebbe dovuto condurle a Bergamo Orio al Serio. Impossibile, a quel punto, partire alla volta della Sicilia.

Il match è stato così annullato, lasciando aperta l'ipotesi del recupero oppure quello della sconfitta a tavolino: toccherà al giudice sportivo, esaminato il caso (con i documenti forniti dalla società brianzola), decidere il da farsi.

Il comunicato ufficiale del Basket Costa