Paura per un 49enne punto da un calabrone

Un nuovo allarme puntura d’insetto nel territorio lecchese. L’ultimo episodio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì, in via Statale a Garlate, dove un uomo di 49 anni è stato punto da un calabrone. Dolori, giramento di testa, gonfiore. Per il paziente è stato necessario l’intervento del 118 ed è stato allertato anche l’elisoccorso. Sul posto un’ambulanza dei Volontari del soccorso di Calolziocorte che hanno trasportato l’uomo in Pronto Soccorso a Lecco in codice verde.

Dopo la paura iniziale dunque, le sue condizioni sono migliorate. Domenica papà e due figli piccoli di Lierna erano invece stati “aggrediti” e punti da uno sciame di vespe. In quel caso non era stato comunque necessario il trasporto in ospedale.