Punto da insetto all'Alpe Rasga, interviene l'elisoccorso

Intervento dell'elisoccorso nel pomeriggio di oggi a Premana, in località Alpe Rasga, per un uomo punto da un insetto che ha manifestato una reazione allergica.

Vista la zona impervia, la centrale operativa dell'Areu ha allertato in un primo momento una squadra del Soccorso alpino, per poi fare intervenire l'elisoccorso di Bergamo. E proprio il medico a bordo del mezzo aereo del 118 ha trattato sul posto la persona colpita dalla reazione allergica, per la quale non si è reso così necessario il trasporto in ospedale.