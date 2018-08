Crisi allergica dopo la puntura di un insetto: soccorso 57enne

Punto da un insetto rischia lo choc anafilattico, ma viene soccorso in tempo. A correre un bel rischio, questo pomeriggio a Sueglio, un uomo di 57 anni a seguito della puntura di un imenottero, non è chiaro se una vespa o un calabrone.

L'uomo ha manifestato subito i sintomi di una reazione allergica ed è scattata la chiamata al 118. A Sueglio sono intervenute l'ambulanza del Soccorso Bellanese e l'automedica dell'Aat Lecco, in un primo momento in codice rosso vista la gravità della situazione.

Trattato sul posto, fortunatamente, l'uomo si è ripreso in breve tempo ed è stato così successivamente trasportato in ospedale in codice verde.