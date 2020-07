Bimbo punto da insetto durante una gita in montagna, interviene l'elisoccorso

Doppio intervento dei soccorsi nel primo pomeriggio di oggi, domenica, sulle montagne lecchesi. Alle 13.30 è scattato l'allarme a Barzio, zona rifugio Lecco, dove un bambino di soli tre anni sarebbe stato punto da insetto mentre si trovava in compagnia dei famigliari. Sul posto si è portato l'elisoccorso da Sondrio: il piccolo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Gravedona per le cure e le verifiche del caso.

Pochi minuti più tardi un altro equipaggio del 118 è invece intervenuto ai piani Resinelli dove una donna di 39 anni è stata colta da malore. Dopo un'iniziale allerta in codice rosso, le condizioni della paziente sono per fortuna apparse meno gravi. Anche in questo caso è dovuto intervenire l'elicottero, ma da Como. La 39enne è stata comunque portata in codice verde al Pronto Soccorso di Lecco per accertamenti.