Beccati con varie dosi di cocaina dai carabinieri: pusher arrestati, uno verrà espulso dall'Italia

Nel corso della giornata di domenica 7 ottobre i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Lecco hanno arrestato, in due distinte attività, Hakim Tabit, 33enne e Iousse Sado, 21enne, entrambi di origine marocchina e senza fissa dimora nel territorio nazionale, per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri, impegnati in servizio di controllo del territorio di Lecco, alle tre di notte hanno intercettato, in via Ugo Foscolo, Sado, il quale, nel percorrere a piedi la via cittadina, alla vista dei militari ha tentato di allontanarsi rapidamente. Sottoposto ad accertamenti sull’identità personale e a perquisizione, è risultato sprovvisto di documenti d’identità e, invece, in possesso di undici dosi di cocaina, per complessivi dieci grammi, nonché della somma in contanti di euro trecentottanta euro, ritenuta probabile provento dell’attività di spaccio.

Alle successive dieci di sera, un'altra pattuglia di Carabinieri dello stesso reparto, questa volta in corso Matteotti a Lecco, nel corso di un controllo alla circolazione stradale ha fermato Tabit mentre transitava in auto. Quest’ultimo ha assunto un atteggiamento tale da aver fatto insospettire i militari, che hanno quindi proceduto all'esecuzione della perquisizione personale e veicolare, trovandolo in possesso di due involucri contenenti complessivi trentarè grammi di cocaina, un bilancino di precisione, un telefono cellulare, nonché la somma in contanti di 2.328 euro, anch’essa ritenuta probabile provento dell’attività illecita.

Gli arrestati, nella mattinata di lunedì, sono stati condotti presso il Tribunale di Lecco per il giudizio direttissimo a seguito del quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto per Hakim Tabit la custodia cautelare in carcere, mentre per Iousse Sado l’accompagnamento in Questura per l’espulsione dal territorio italiano.