Camion fuori strada a Sirone, motociclista soccorso d'urgenza a Varenna

Quattro incidenti stradali nel primo pomeriggio di oggi lungo le strade lecchesi. Il primo si è verificato alle 13.30 a Sirone e ha coinvolto un mezzo pesante lungo la Sp52: il camion si è scontrato contro una macchina uscendo poi di strada. Due le persone coinvolte, ad avere la peggio un uomo di 50 anni ricoverato in ospedale con trauma cranico e toracico. Dopo l'iniziale allarme in codice rosso, i soccorsi sono proseguiti in giallo allertando anche l'elisoccorso, oltre alla Polizia stradale di Lecco e ai Vigili del Fuoco. Disagi alla viabilità.

Un altro scontro, questa volta tra un'automobile e una moto, è avvenuto alle 14.45 lungo la Sp72 a Varenna. Anche qui l'allerta al 118 è passata dal codice rosso al giallo. Sul posto il Soccorso Bellanese che ha prestato aiuto al motociclista, un mandellese di 62 anni, caduto a terra riportando un trauma torarico e addominale. L'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale.

Il terzo incidente, il meno grave, si è registrato a Galbiate in località Rossa alle 15. Qui la Croce Rossa di Lecco è dovuta intervenire per pestare soccorso a un diciassettenne caduto dalla moto riportando alcune ferite che non desterebbero preoccupazione. Il giovane è stato comunque trasportato in ospedale a Lecco.

Il quarto episodio, nel giro di due ore, è avvenuto infine a Colico alle 15.30. Tre persone (di cui due donne di 40 e 60 anni) sono rimaste coinvolte in uno scontro tra auto in piazza Roma. I soccorsi sono stati portati avanti in codice giallo.