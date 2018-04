«Qui non si può salire»: capotreno aggredita sulla Tirano-Milano

Un altro episodio di violenza sui treni, ancora una volta lungo la linea ferroviaria Milano-Lecco-Tirano.

Una donna di 36 anni, capotreno sul convoglio partito alle 19.08 di giovedì da Tirano e diretto a Milano Centrale, è stata vittima di un'aggressione. Secondo quanto ricostruito, sembrerebbe che la dipendente di Trenord sia stata aggredita da un giovane di nazionalità straniera durante una sosta forzata del treno nella stazione di Delebio a causa di un passaggio a livello guasto.

Il giovane avrebbe cercato di salire a bordo, e al diniego del capotreno, che ha cercato di spiegare che non era consentito far salire passeggeri durante una sosta di quel tipo, sarebbe andato in escandescenza aggredendola. Sul posto sono intervenute due ambulanze per prestare alla donna le cure del caso - fortunatamente le conseguenze fisiche non sono gravi - e i Carabinieri, che indagano sull'accaduto.

La circolazione ferroviaria ha subito qualche ritardo nella serata di giovedì, ma è poi tornata alla normalità.

Nell'ultimo mese sono diversi gli episodi di violenza - tra lancio di pietre, aggressioni e tentativi di incendio - verificatisi a bordo dei convogli di Trenord, tanto da avere fatto scattare l'allarme delle rappresentanze sindacali dei dipendenti che chiedono maggiore sicurezza.