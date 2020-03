Emergenza: dal Gruppo Alpini di Perledo duemila euro alla raccolta fondi

Anche il Gruppo Alpini di Perledo ha aderito alla raccolta fondi pro-emergenza Coronavirus organizzata dalla sezione Ana di Lecco, contribuendo con una prima donazione di 2.000 euro. Ma le penne nere non si fermano certo qui, come spiega Osvaldo Cesana, il capogruppo.

«Come gruppo Alpini abbiamo provveduto ad un primo versamento, ma subito parecchi soci hanno manifestato l'intenzione di contribuire anche a titolo personale. Da qui l'idea di raccogliere offerte tra cittadini, aziende e associazioni di Perledo. Vista la difficoltà attuale a compiere operazioni bancarie, per aderire alla raccolta consigliamo di contattare i consiglieri del gruppo oppure telefonare al numero 339 5659714. Si può anche aderire mandando una mail a perledo.lecco@ana.it».

Il territorio di Perledo è stato particolarmente colpito dall'epidemia in corso. Si sono registrati parecchi casi di contagio e c'è una situazione poco tranquilla all'istituto Sacra famiglia nella frazione di Regoledo dove è presente un focolaio non ancora estinto. «Non siamo certo tra i più fortunati - continua Cesana- e anche alcuni nostri soci sono stati colpiti di persona o in ambito familiare. A loro va tutta la solidarietà del gruppo. Abbiamo dato la nostra disponibilità per la consegna a domicilio di alimenti e farmaci in accordo con l'Amministrazione comunale, che ha organizzato il servizio e non mancheranno altre iniziative per superare questo momento particolarmente difficile».