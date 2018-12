Ragazza colpita da malore al supermercato finisce in ospedale

Spavento tra gli scaffali dell'Iperal di Via Fabio Filzi a Lecco per una giovane vittima di un malore. È accaduto nel primo pomeriggio, a ora di pranzo, davanti al reparto salumeria dell'iperstore. Una ragazza di 21 anni si è accasciata per terra, subito soccorsa dai clienti e dal personale, mentre scattava la chiamata al numero unico per le emergenze 112.

Qualche minuto più tardi sono giunti sul posto i volontari del LeccoSoccorso con un'ambulanza. La giovane è stata così soccorsa e trasportata all'ospedale Manzoni di Lecco. Fortunatamente le sue condizioni, in un primo momento contrassegnate da un codice rosso, sono parse rassicuranti, tanto da far cambiare la valutazione in codice verde.

Gallery