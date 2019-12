Minorenne fa perdere le proprie tracce: ricerche in corso in Brianza

Ancora un'altra scomparsa nel territorio lecchese. È fresco di ieri l'allarme per il 25enne Mohammed Lamfarraj, residente a Robbiate che ha fatto perdere le proprie tracce lo scorso 6 dicembre (ma sarebbe stato rintracciato nelle ultime ore), e ne è stato lanciato uno nuovo. È direttamente l'Ufficio territoriale della Prefettura di Lecco a diffondere fotografia e dati di Diomande Massogbe, 17 anni, residente a Cremella e allontanatasi inusualmente da casa degli zii nel pomeriggio di domenica 8 dicembre.

Per facilitare le ricerche della minorenne, anche attraverso i social network, è stato fornito l'identikit: altezza 150 centimetri, capelli neri e lunghi, corporatura robusta. La giovane non parla italiano e al momento della scomparsa non aveva con sé il telefono cellulare.

Chiunque possa fornire utili contributi alla ricerca, informano dalla Prefettura, è pregato di segnalare direttamente al Comando Stazione Carabinieri di Cremella.