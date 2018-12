Si cerca Gloria, 15enne scomparsa da quindici giorni

Grande apprensione a Veduggio con Colzano per la scomparsa di Gloria, ragazzina di 15 anni che ha fatto perdere le proprie tracce dalla giornata di martedì 30 ottobre. Da quasi due settimane, riporta Monza Today, i familiari non hanno più sue notizie. Gloria, che vive a casa della nonna, era uscita di casa dicendo che sarebbe andata a Pavia a trovare alcune amiche. Purtroppo, però, non è mai più ritornata.

Il giorno seguente, il 31 ottobre, riporta "Chi l'ha visto?", la giovane è stata fermata dai Carabinieri a Zinasco (Pavia) e poi accompagnata in una strttura per minori nel Milanese, da dove però è scomparsa di nuovo.

Mercoledì 12 dicembre, nell'ultima puntata della nota trasmissione di Rai Tre, la nonna di Gloria ha lanciato un accorato appello: «Dimmi dove sei che ti veniamo a prendere - ha detto - prima che tu faccia qualche casino», facendo riferimento inoltre a un ragazzo più grande di lei con il quale la minore si accompagnerebbe.

Gloria (nella foto) è alta un metro e settanta, ha occhi verdi e capelli neri. Chiunque la vedesse è pregato di contattare le forze dell'ordine attraverso il numero 112.