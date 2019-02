È un giovane lecchese la vittima della tragedia di Maggianico

È un ragazzo lecchese, di 30 anni, la vittima della tragedia di mercoledì sera nei pressi della stazione ferroviaria di Maggianico.

Lo straziante riconoscimento - riporta l'edizione odierna de La Provincia di Lecco - è toccato ai genitori, che si erano presentati alle forze dell'ordine giovedì mattina per denunciare la scomparsa del figlio, mai rientrato a casa. Una volta giunta alla camera mortuaria dell'ospedale, la coppia ha riconosciuto la salma.

Si sarebbe trattato di un gesto estremo, come ventilato sin dal primo momento. Il macchinista del treno avrebbe riferito, confermando le voci di alcuni testimoni raccolte mercoledì sera sul posto, di avere visto il giovane sdraiato sui binari ma di non essere riuscito a frenare per evitarlo.