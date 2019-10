Scomparso 32enne: ricerche in corso sul Monte Moregallo

Giovane disperso sui monti della sponda occidentale del ramo lecchese del lago. Dal tardo pomeriggio di mercoledì gli uomini della XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino sono impegnati nelle ricerche di un uomo di 32 anni, residente a Lecco, di cui si sono perse le tracce.

Anche i Vigili del fuoco stanno contribuendo a setacciare un'ampia zona montuosa nei pressi del Monte Moregallo, nel territorio comunale di Mandello ma tra gli abitati di Valmadrera e Onno. Le ricerche si stanno concentrando in quella zona dopo avere ricostruito il possibile itinerario compiuto dal ragazzo. Le perlustrazioni delle ultime ore, informano Soccorso alpino e pompieri, per ora non hanno portato segnali della sua presenza. Le ricerche proseguiranno in giornata.

Non si hanno notizie, invece, dell'85enne scomparso a Mandello quasi un paio di settimane fa, Sergio Coghi: per cercarlo sono state battute, senza successo, ampie zone nell'abitato del paese lariano, nei boschi soprastanti e lungo le rive del lago.