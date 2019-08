Il motorino si incendia, grave ustione per un diciottenne

Il motorino si incendia, diciottenne riporta gravi ustioni e viene elitrasportato al Niguarda di Milano.

L'incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì, poco dopo le 16 a Bosisio Parini, in una proprietà privata in Via Giacinto de fiori. Secondo la ricostruzione dell'accaduto il ragazzo, 18 anni, stava effettuando manutenzione sul proprio ciclomotore, quando una fiammata lo ha investito in pieno, interessando in particolare la parte inferiore del corpo.

La chiamata ai soccorsi è scattata subito: sul posto l'ambulanza della Croce Verde di Bosisio e l'automedica. Nei pressi dell'abitazione è stato fatto atterrare l'elicottero proveniente da Como. Intervenuta anche una squadra dei Vigili del fuoco.

Le condizioni del ragazzo sono parse subito serie, con un'ustione che i medici hanno definito importante. Il diciottenne è stato trasportato al Centro grandi ustionati del Niguarda di Milano. Sulla dinamica dell'episodio verifiche in corso da parte dei Carabinieri.